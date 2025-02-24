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Після атаки дронів у Рязанській області загорівся НПЗ

24 лютого 2025, 09:09
Після атаки дронів у Рязанській області загорівся НПЗ
Фото: www.ekathimerini.com
Загалом від початку 2025-го нарахували мінімум 27 атакованих паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах рф
У росії повідомили про третю від початку року атаку на Рязанський нафтопереробний завод.
 
Про це пише Telegram-канал Astra.
 
Вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ у ніч на 24 лютого. У мережі опублікували кадри пожежі імовірно у районі нафтопереробного заводу.
 
Вранці атаку прокоментував губернатор регіону Павло Малков. За його словами, було знищено два БпЛА.
 
"Через падіння уламків сталось займання на території одного підприємства", – каже влада Рязанської області.
 
БпЛА атакували Рязанський НПЗ втретє з початку року. Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ рф. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.
 
російська влада повідомила про начебто 22 збитих безпілотників. 
 
Загалом від початку 2025-го нарахували мінімум 27 атакованих паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах росії. 

 

НПЗвійна в Україніатака дронівросія окупанти

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