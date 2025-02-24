Після атаки дронів у Рязанській області загорівся НПЗ

Загалом від початку 2025-го нарахували мінімум 27 атакованих паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах рф

У росії повідомили про третю від початку року атаку на Рязанський нафтопереробний завод.

Вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ у ніч на 24 лютого. У мережі опублікували кадри пожежі імовірно у районі нафтопереробного заводу.

Вранці атаку прокоментував губернатор регіону Павло Малков. За його словами, було знищено два БпЛА.

"Через падіння уламків сталось займання на території одного підприємства", – каже влада Рязанської області.

БпЛА атакували Рязанський НПЗ втретє з початку року. Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ рф. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.