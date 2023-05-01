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Після атаки на Севастополь росіяни терміново облаштовують поромну переправу

01 травня 2023, 09:30
Після атаки на Севастополь росіяни терміново облаштовують поромну переправу
Фото: з вільного доступу
Окупанти в Криму побоюються обстрілів Кримського мосту, який є єдиним шляхом втекти до росії.

росіяни терміново упорядковують поромну переправу між тимчасово окупованим Кримом та територією російської федерації.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він підкреслив, що рішення уряду країни-агресора щодо поромної переправи є черговим серйозним сигналом для майже 1 мільйона громадян рф, які незаконно оселилися в тимчасово окупованому Криму.

“російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ, і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією рф. Інша справа, чи вистачить їм передбачених для курсування шість поромів для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові”, – повідомив Чубаров.

Він звернувся до окупантів.

“Громадяни росії, які вирішили, що вони можуть оселитися на вкраденій чужій території: не сподівайтеся на пороми – їх буде лише шість штук, які не зможуть евакуювати навіть всіх військових російської окупаційної армії. Тому, чим раніше чого зазіхати на чужі землі”, ви добровільно залишите Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли почнеться звільнення Криму Збройними Силами України,- наголосив глава Меджлісу.

КриммістСевастопольдеокупаціявійна в Україніросія окупанти

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