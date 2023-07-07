Після Чехії Зеленський відправився у Словаччину

У Празі Зеленський зустрівся із президентом Петром Павелом та прем'єром Петром Фіалою.

Президент України Володимир Зеленський відправився з офіційним візитом до Словаччини після того, як побував у Болгарії та Чехії.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Український лідер у Братиславі зустрінеться з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором та головою Національної Ради Борисом Колларом.

"Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та формула миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку", - написав Зеленський.