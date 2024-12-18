Після інавгурації Трамп може депортувати мільйон людей – Bloomberg

Його команда почала переговори із Мексикою і Сальвадором щодо депортацій.

Новий президент США Дональд Трамп планує вислати з країни мільйон мігрантів на перших етапах реалізації своєї політики щодо депортації.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Трамп і раніше обговорював проблему мігрантів з владою Мексики та Сальвадору, але не дуже детально, пише видання.

Джерела кажуть, що перехідна команда Трампа звернулася до урядів Мексики та Сальвадору через закриті канали з проханням прийняти деяких з мільйонів нелегальних мігрантів, які мають бути вислані за планом президента щодо масової депортації.

"Hозмови мають на меті вирішити проблему, з якою стикається Трамп у своїй депортаційній політиці: для того, щоб вислати багатьох з приблизно 11 мільйонів нелегальних іммігрантів у США, йому потрібні інші країни, які б їх прийняли. За словами людей, мета інформаційно-пропагандистської кампанії - підготувати широке розуміння, щоб детальна робота з депортації могла розпочатися одразу після вступу Трампа на посаду", - пишуть журналісти.

Радники вважають, що Трамп почне з 1 мільйона людей в США, які не мають жодних підстав залишатися в країні через те, що вони скоїли злочини або мають накази про депортацію після апеляцій або процесів надання притулку.

Разом з тим, в Мехіко заявляли, що готові до прийому лише мексиканських громадян у разі їхньої депортації із США.

Дані зібрані Інститутом міграційної політики свідчать про те, що десять країн, які приймали депортованих зі США за останні 10 років, знаходяться в Латинській Америці.

Лише Мексика прийняла щонайменше 1,7 млн осіб, що більше, ніж інші спільно дев'ять країн.