Після інавгурації Трампа атаки росіян стали масштабнішими – ISW

рф може скористатися паузою у військовій допомозі США для нарощування ударів

Після інавгурації Дональда Трампа російські атаки на територію України стали масштабнішими.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також росія може скористатися паузою у військовій допомозі США для нарощування ударів. Зокрема зазначається, що через тимчасове припинення поставок Україна, ймовірно, буде змушена економити зенітно-ракетні комплекси Patriot. Це може ускладнити захист від повітряних атак рф.

У звіті повідомляється, що російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках, намагаючись отримати перевагу на полі бою.