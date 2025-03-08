Після інавгурації Трампа атаки росіян стали масштабнішими – ISW
08 березня 2025, 15:23
Фото: УНН
рф може скористатися паузою у військовій допомозі США для нарощування ударів
Після інавгурації Дональда Трампа російські атаки на територію України стали масштабнішими.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Також росія може скористатися паузою у військовій допомозі США для нарощування ударів. Зокрема зазначається, що через тимчасове припинення поставок Україна, ймовірно, буде змушена економити зенітно-ракетні комплекси Patriot. Це може ускладнити захист від повітряних атак рф.
У звіті повідомляється, що російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках, намагаючись отримати перевагу на полі бою.
В ISW вважають, що рф використовує будь-які наслідки зменшення американської підтримки, щоб посилити тиск на українські сили.
"Затримка військової допомоги від США може мати серйозні наслідки для обороноздатності України. Ситуація залежатиме від подальших рішень адміністрації Трампа та Конгресу щодо підтримки Києва", – пишуть експерти.