Після масованого обстрілу рф на територію Молдови втретє впали уламки ракети

У зв’язку з інцидентом було збільшено кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною

Після нової масованої ракетної атаки рф по українських територіях 14 січня, співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі на кордоні з Україною, повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови.

"Після масованих бомбардувань України росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень у районі прикордонного сектору Ларга залишки ракети, випущеної внаслідок російських повітряних ударів по Україні", - сказано у повідомленні.

У зв’язку з інцидентом було збільшено кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною, а також вжито негайних заходів щодо захисту району та оповіщено службу порятунку.

"Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл України. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури компетентними установами", - додали в МВС.