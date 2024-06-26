І Венесуела, і росія надали доволі обмежені деталі щодо особливостей Меморандуму.

росія та Венесуела підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на протидію "примусовим заходам".

Про це йдеться у аналітичному звіті Інституту вивчення віни (ISW).

Даний документ, на думку аналітиків, ймовірно, має продемонструвати Заходу, що кремль має вплив у Західній півкулі.

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль Пінто зустрілися 11 червня під час саміту БРІКС і підписали Меморандум про взаєморозуміння, який МЗС росії охарактеризувало як намір розробити спільну стратегію боротьби.

МЗС Венесуели оголосило про Меморандум у своїх акаунтах у соціальних мережах 11 червня, але видалило це оголошення зі свого офіційного веб-сайту, а МЗС росії повідомило про початкову зустріч Лаврова і Гіля 11 червня, але не оголошувало про Меморандум аж до 25 червня.