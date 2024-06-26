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Після навчань на Кубі росія підписала меморандум із Венесуелою

26 червня 2024, 09:31
Після навчань на Кубі росія підписала меморандум із Венесуелою
Фото з вільних джерел
І Венесуела, і росія надали доволі обмежені деталі щодо особливостей Меморандуму.

росія та Венесуела підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на протидію "примусовим заходам".

Про це йдеться у аналітичному звіті Інституту вивчення віни (ISW).

Даний документ, на думку аналітиків, ймовірно, має продемонструвати Заходу, що кремль має вплив у Західній півкулі.

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль Пінто зустрілися 11 червня під час саміту БРІКС і підписали Меморандум про взаєморозуміння, який МЗС росії охарактеризувало як намір розробити спільну стратегію боротьби.
 
 МЗС Венесуели оголосило про Меморандум у своїх акаунтах у соціальних мережах 11 червня, але видалило це оголошення зі свого офіційного веб-сайту, а МЗС росії повідомило про початкову зустріч Лаврова і Гіля 11 червня, але не оголошувало про Меморандум аж до 25 червня.
 
Сам Меморандум про взаєморозуміння також нечіткий, зазначають в ISW.  Інформація про підписання цього документу відбулася після військових навчань російського флоту поблизу Гавани, Куба, що відбулось 12-17 червня. Нагадаємо, кораблі ВМС росії прибули в кубинський порт Гавана напередодні запланованих військових навчань у Карибському морі. Після цього, за чутками, як пише ISW, російський флот зупинився у Венесуелі.
 
Нещодавно кремль заявив про свою зацікавленість у розширенні співпраці з Венесуелою, і москва, ймовірно, має намір цим новим Меморандумом про взаєморозуміння поширювати російські наративи про новий багатополярний світ у країні, яка не ідентифікує себе з альтернативною "євразійською архітектонікою безпеки".

 

Венесуеламеморандумвійна в Україніросія окупанти

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