Після навчань на Кубі росія підписала меморандум із Венесуелою
26 червня 2024, 09:31
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І Венесуела, і росія надали доволі обмежені деталі щодо особливостей Меморандуму.
росія та Венесуела підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на протидію "примусовим заходам".
Про це йдеться у аналітичному звіті Інституту вивчення віни (ISW).
Даний документ, на думку аналітиків, ймовірно, має продемонструвати Заходу, що кремль має вплив у Західній півкулі.
Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров і міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль Пінто зустрілися 11 червня під час саміту БРІКС і підписали Меморандум про взаєморозуміння, який МЗС росії охарактеризувало як намір розробити спільну стратегію боротьби.
МЗС Венесуели оголосило про Меморандум у своїх акаунтах у соціальних мережах 11 червня, але видалило це оголошення зі свого офіційного веб-сайту, а МЗС росії повідомило про початкову зустріч Лаврова і Гіля 11 червня, але не оголошувало про Меморандум аж до 25 червня.
Сам Меморандум про взаєморозуміння також нечіткий, зазначають в ISW. Інформація про підписання цього документу відбулася після військових навчань російського флоту поблизу Гавани, Куба, що відбулось 12-17 червня. Нагадаємо, кораблі ВМС росії прибули в кубинський порт Гавана напередодні запланованих військових навчань у Карибському морі. Після цього, за чутками, як пише ISW, російський флот зупинився у Венесуелі.
Нещодавно кремль заявив про свою зацікавленість у розширенні співпраці з Венесуелою, і москва, ймовірно, має намір цим новим Меморандумом про взаєморозуміння поширювати російські наративи про новий багатополярний світ у країні, яка не ідентифікує себе з альтернативною "євразійською архітектонікою безпеки".