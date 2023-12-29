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Після нічної атаки росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО

29 грудня 2023, 14:55
Після нічної атаки росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Фото: з вільних джерел
Санду висловила підтримку Україні.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що сьогоднішня агресія рф відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей української ППО для захисту життів.

Про це вона написала в соцмережі X (twitter).

"Глибоко стурбована сьогоднішньою масованою повітряною атакою росії на українські міста. Мої думки з усіма, хто постраждав цього ранку і кожного дня цієї жорстокої війни. Сьогоднішня агресія відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей протиповітряної оборони України для захисту життів", - зазначила Санду.

 

СандуППОвійна в Україніросія окупанти

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