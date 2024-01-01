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Після обстрілу Бєлгорода путін пригрозив новими ударами по Україні

01 січня 2024, 19:41
Після обстрілу Бєлгорода путін пригрозив новими ударами по Україні
Фото: з вільного доступу
За словами путіна, ЗС рф наносять удари тільки по місцях скупчення українських військовослужбовців.

Збройні сили рф й надалі завдаватимуть ударів по Україні нібито, як і раніше, лише по військових об'єктах.

Про це заявив президент рф путін під час поїздки до військового шпиталю імені Вишневського, повідомляє ТАСС.

"Ви, напевно, звернули увагу, що буквально наступного дня  після обстрілу Бєлгорода  таких ударів було завдано. І сьогодні, на мою думку, наносяться. І завтра будемо  це  робити", — підкреслив він.

За його словами, у відповідь Збройні сили рф б'ють "високоточною зброєю по місцях, де в українських військових  приймаються рішення, по місцях скупчення військовослужбовців".

"Так і робитимемо", — додав путін.

На думку очільника кремля, російське населення, нібито, хочуть залякати і породити невпевненість усередині країни.

"Ми нарощуватимемо удари, жоден злочин проти цивільного населення не залишиться безкарним", — додав путін.

Путінударивійна в Україніросія окупантиБєлгород

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