Після перемоги Трампа в США Канада готується до збільшення кількості мігрантів – Reuters

Поліція Канади готувалася місяцями до збільшення напливу мігрантів після перемоги Трампа.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах американці почали переїжджати з США до Канади. Поліція готується до збільшення напливу мігрантів.

Про це пише Reuters.

Як пише агенство, майбутній президент США Дональд Трамп прийшов цього тижня до влади частково завдяки обіцянці здійснити найбільшу депортацію в історії Америки. Сержант королівської канадської кінної поліції Чарльз Пуар’є заявив, що правоохоронці готувалися до цього місяцями.

"Ми знали, що маємо розпочати підготовку плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що якщо він прийде до влади, а тепер він прийде за кілька місяців, це може спричинити нелегальну міграцію у Квебек і Канаду", - сказав Пуар’є.