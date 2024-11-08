Після перемоги Трампа зріс попит на препарати для абортів – The Guardian

За даними телемедичної служби Wisp, продажі екстреної контрацепції в США зросли втричі після перемоги Трампа на виборах

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США різко зріс попит на екстрену контрацепцію, а також абортивні й гендерно афірмативні препарати.

Про це пише The Guardian із покликанням на дані медичних працівників.

Зокрема, на сайті провідного постачальника абортивних препаратів поштою Aid Access за кілька годин після оголошення результатів було зареєстровано понад п'ять тисяч запитів на препарати.

Схожа ситуація склалася по всій країні. Телемедична служба Wisp зафіксувала зростання запитів на екстрену контрацепцію на 300%, а сайт із пошуку абортивних препаратів Plan C – зростання трафіку на 625%.