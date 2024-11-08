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Після перемоги Трампа зріс попит на препарати для абортів – The Guardian

08 листопада 2024, 16:31
Після перемоги Трампа зріс попит на препарати для абортів – The Guardian
За даними телемедичної служби Wisp, продажі екстреної контрацепції в США зросли втричі після перемоги Трампа на виборах

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США різко зріс попит на екстрену контрацепцію, а також абортивні й гендерно афірмативні препарати.

Про це пише The Guardian із покликанням на дані медичних працівників.

Зокрема, на сайті провідного постачальника абортивних препаратів поштою Aid Access за кілька годин після оголошення результатів було зареєстровано понад п'ять тисяч запитів на препарати.
 
Схожа ситуація склалася по всій країні. Телемедична служба Wisp зафіксувала зростання запитів на екстрену контрацепцію на 300%, а сайт із пошуку абортивних препаратів Plan C – зростання трафіку на 625%.
 
"Очевидно, люди намагаються підготуватися до репродуктивного апокаліпсису, який ми очікуємо за президентства Трампа", – сказала співзасновниця Plan C Еліса Веллс.
 
Як пише видання, паніка стосується не лише побоювань щодо абортивних препаратів. Wisp повідомиляє, що продажі екстреної контрацепції зросли втричі, а запити на оптові пакети Plan B склали майже 90% від усіх замовлень. Водночас компанія Winx повідомила про продаж ушестеро більше доз Plan B, ніж за останні сім днів разом узяті.
 
"Жінки розумні. Ми бачимо, що відбувається, і захищаємо себе", – сказала співзасновниця Winx Синтія Плотч.
 
Однак усі медичні працівники, які спілкувалися з The Guardian, закликали пацієнтів не панікувати й запевнили, що продовжуватимуть надавати послуги, поки це буде законно.
 
"Політики не зупинять доступ, і вони не зупинять нас", – підкреслила Еліса Веллс.

 

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