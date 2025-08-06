Після побиття скандального підопічного Маска Трамп погрожує захопити Вашингтон

Він також пригрозив встановити федеральний контроль над столицею США.

Президент США Дональд Трамп пригрозив встановити федеральний контроль над Вашингтоном, округ Колумбія, після нападу на 19-річного експрацівника DOGE Едварда Корістіна.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, опублікувавши фото закривавленого хлопця без сорочки.

Трамп назвав постраждалого "неймовірним молодим чоловіком", який став жертвою групового нападу підлітків у столиці США. Ім’я юнака він не вказав, однак бізнесмен Ілон Маск заявив, що це член команди Dodge.

Журналісти оперативно ідентифікували потерпілого як Едварда Корістіна - 19-річного інженера-програміста, відомого в мережі під псевдонімом Big Balls. За даними поліції, його оточили та побили 10 молодиків біля його автомобіля. Напад стався в престижному районі Вашингтона, менш ніж за дві милі від Білого дому.

Американські ЗМІ називають Корістіна «протеже Ілона Маска» та "скандальним співробітником DOGE". Маск запросив тоді ще 17-річного юнака долучитися до масштабної реорганізації уряду США, попри те, що той уже мав суперечливу репутацію.

Як повідомляє CNN, під час стажування в компанії Path Network, що спеціалізується на кібербезпеці, Корістіна підозрювали у витоку конфіденційної інформації конкурентам. За даними Reuters, з 2022 року він очолював компанію DiamondCDN, яка надавала мережеві послуги, зокрема й сумнівним клієнтам, зокрема одному з сайтів, пов’язаних із кіберзлочинністю.

За інформацією The New York Times, Корістін також мав стосунок до ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку, а нині працює в Адміністрації соціального забезпечення.

Згідно з поліцейським звітом, під час нападу Корістін перебував зі своєю дівчиною. Він повідомив, що спочатку заштовхнув її в машину «заради безпеки», а потім повернувся, щоб "розібратися з підозрюваними" - після чого його побили. Напад перервали патрульні поліцейські, які перебували неподалік.

На місці було заарештовано двох 15-річних підозрюваних — хлопця і дівчину з Меріленду. Їм висунули обвинувачення у викраденні автомобіля без застосування зброї. Інших учасників нападу поліція наразі розшукує.

"Рівень злочинності у Вашингтоні «вийшов з-під контролю», а неповнолітні безкарно нападають, грабують, калічать і стріляють у невинних людей, знаючи, що майже миттєво вийдуть на свободу", - заявив Трамп.

Він додав, що вони не бояться правоохоронців, бо знають, що їм нічого не буде. Але це зміниться! Закони у Вашингтоні мають бути переглянуті, щоб судити таких “неповнолітніх” як дорослих і ув’язнювати їх на тривалі терміни, починаючи з 14 років. Якщо місто терміново не візьметься до справи, у нас не залишиться іншого вибору, окрім як встановити федеральний контроль і керувати столицею так, як слід.

Попри публічну напругу у стосунках між ними, Ілон Маск підтримав заяву Трампа, написавши:

"Настав час федералізувати округ Колумбія".

Колумбія, де розташовується столиця США, Вашингтон, має обмежену автономію і не є частиною жодного штату і підпорядковується безпосередньо федеральному уряду США, але має місцеве самоврядування.