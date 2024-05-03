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Після погроз США австрійський банк Raiffeisen зробив заяву щодо виходу із росії

03 травня 2024, 10:05
Після погроз США австрійський банк Raiffeisen зробив заяву щодо виходу із росії
Сполучені Штати пригрозили ввести санкції проти найбільшого банку Австрії через роботу у росії.

У третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в росії.

Про це заявив очільник Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль, повідомляють російські ЗМІ.

"Є очікування, що імплементація виконання припису ЄЦБ почнеться в третьому кварталі, навряд чи раніше. Зараз ми складаємо план і аналізуємо, що можна зробити і що доведеться зробити. Потім оцінимо ефект та те, як це вплине на результати фінустанови за рік", – заявив Штробль.

Глава групи також пояснив, що скорочення бізнесу у рф передбачає майже повну зупинку кредитування – банк чекатиме на погашення вже виданих позик і не видаватиме нових "за кількома винятками".

Нашгадаємо, що Сполучені Штати  пригрозили ввести санкції проти найбільшого банку Австрії Raiffeisen Bank International через продовження роботи у росії. Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank, що він ризикує "бути відрізаним від фінансової системи США", якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.

санкціївійна в Україніросія окупантиRaiffeisen Bank

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