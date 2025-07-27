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Після погроз Трампа Таїланд і Камбоджа можуть провести переговори

27 липня 2025, 14:25
Після погроз Трампа Таїланд і Камбоджа можуть провести переговори
Фото: AFP
Міністри закордонних справ обох сторін планують незабаром почати перемовини.

Таїланд і Камбоджа можуть провести переговори вже сьогодні, щоб зупинити смертельні прикордонні зіткнення після того, як президент США Дональд Трамп попередив, що Вашингтон не укладатиме торговельних угод з жодною з країн, поки триває конфлікт.

Про це пише Bloomberg.
 
Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай заявив, що міністри закордонних справ обох сторін можуть незабаром провести переговори. Однак для будь-якої угоди про припинення вогню необхідні такі умови: двостороннє вирішення суперечки, виведення військ та використання летальної зброї. 
 
Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет, який вітає прагнення Трампа припинити конфлікт, вже доручив своєму міністру закордонних справ переговорити з державним секретарем США Марко Рубіо для координації мирних переговорів з Бангкоком.
 
Після окремих дзвінків з лідерами Таїланду та Камбоджі в суботу Трамп у дописах на Truth Social заявив, що вони домовилися “швидко розробити угоду про припинення вогню”.
 
Пхумтам заявив Трампу, що Таїланд хоче гарантій, що умови будь-якої угоди про припинення вогню не будуть скасовані. Міністр закордонних справ Таїланду Маріс Сангіампонгса та Рубіо також планують провести переговори, сказав він.
КамбоджаТайландвійна в Україніросія окупанти

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