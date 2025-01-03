Після поїздки до кремля Фіцо зник на два тижні – ЗМІ

З'ясувалося, що Роберт Фіцо відпочивав у розкішному готелі у В'єтнамі.

Упродовж двох тижнів після візиту Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до росії, не було офіційної інформації про його місцеперебування. Зрештою з'ясувалося, що він, ймовірно, перебуває у розкішному готелі у В’єтнамі.

Про це пише видання Dennik N.

За інформацією видання, востаннє про Роберта Фіцо і його перебування було відомо під час зустрічі із президентом рф путіним в росії. З того часу уряд не відповідав на запити щодо його місцеперебування.

Після того Прем'єр Словаччини обмежився лише відео у соцмережах.