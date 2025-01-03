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Після поїздки до кремля Фіцо зник на два тижні – ЗМІ

03 січня 2025, 21:55
Після поїздки до кремля Фіцо зник на два тижні – ЗМІ
Фото: news.yahoo.com
З'ясувалося, що Роберт Фіцо відпочивав у розкішному готелі у В'єтнамі.
Упродовж двох тижнів після візиту Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до росії, не було офіційної інформації про його місцеперебування. Зрештою з'ясувалося, що він, ймовірно, перебуває у розкішному готелі у В’єтнамі.
 
Про це пише видання Dennik N.
 
За інформацією видання, востаннє про Роберта Фіцо і його перебування було відомо під час зустрічі із президентом рф путіним в росії. З того часу уряд не відповідав на запити щодо його місцеперебування. 
 
Після того Прем'єр Словаччини обмежився лише відео у соцмережах. 
 
У Словаччині подейкували, що прем'єр міг поїхати до Дубаю на святковий період. Проте, за даними журналістів, останнє відео, де Фіцо критикував президента Володимира Зеленського, було знято у розкішному готелі Capella Hanoi в столиці В’єтнаму. 
 
Місцеперебування Фіцо було встановлено за допомогою деталей на фоні, зокрема старовинного телефона та штор. Однак, навіть у В'єтнамі Фіцо не відповідає на дзвінки журналістів та не коментує своє місцеперебування.

 

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