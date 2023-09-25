Після путіна росія може стати ще гіршою, ніж зараз – глава МЗС Фінляндії

Еліна Валтонен зазначила, що на Заході хочуть, щоб росія відкрилася для громадянського суспільства та стала нормальною демократією.

росія, ймовірно, не перетвориться на миролюбну демократію у разі відходу диктатора владіміра путіна від влади.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю The Washington Post.

"Я думаю, що багато хто, можливо, ще не усвідомив, що це не просто війна путіна. Здається, що російська машина, так би мовити, готувалася до цього дуже довго", - наголосила вона.

Валтонен нагадала, що росія вторглася до Грузії у 2008 році та анексувала Крим у 2014 році. І путін за час свого правління "збудував навколо цього інфраструктуру".

"Могло бути два десятиліття, щоб хтось у росії сказав путіну, що це ненормально. Тому якщо птін піде, дуже малоймовірно, що росія якимось чином стане миролюбною нормальною демократією ", - додала Валтонен.

Вона уточнила, що на Заході хочуть, щоб росія відкрилася для громадянського суспільства та стала нормальною демократією.

"Але, сподіваючись на це, ми повинні готуватися до гіршого, а найгірше - це те, що росія залишиться такою, якою вона є, а в майбутньому, можливо, буде ще гіршою", - додала міністр.