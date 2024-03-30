Після рейдів добровольців росія зміцнює кордони у трьох регіонах

Особовий склад угруповань військ рф "Курск", "Брянск" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами.

росія зміцнює кордони у трьох регіонах – Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Держава-агресор активізувала після рейдів "Сибірського батальйону", "російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода росії".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Особовий склад угруповань військ рф "Курск", "Брянск" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в Маріуполі та інших окупованих містах України.

Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на Курщині, Бєлгородщині та Брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО. Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

Інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.