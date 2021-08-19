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Після рішення Єврокомісії українські COVID-сертифікати у "Дії" має визнати кожна країна ЄС

Це важливе рішення, яке відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів ЄС. Після цієї рекомендації окремі країни-члени ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв, щоб наші громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, могли комфортно подорожувати
Міністерство закордонних справ привітало рішення Єврокомісії про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС, але водночас нагадало, що тепер окремі країни-члени мають ухвалити власні аналогічні рішення.
Після рішення Єврокомісії українські COVID-сертифікати у "Дії" має визнати кожна країна ЄС Фото: з вільних джерел
Про це МЗС повідомило у Фейсбуці.
 
"Це важливе рішення, яке відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів ЄС. Після цієї рекомендації окремі країни-члени ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв, щоб наші громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, могли комфортно подорожувати", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
 
У МЗС порадили для уникнення неприємних ситуацій на кордоні перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту на інтерактивній онлайн-мапі.
 
Як повідомлялося, Єврокомісія ухвалила рішення про те, що українські COVID-сертифікати почнуть приймати у країнах Європейського Союзу з 20 серпня. Аналогічні рішення ухвалено щодо Північної Македонії і Туреччини.
 
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19 08 2021 17:52
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