НОВИНИМіністерство закордонних справ привітало рішення Єврокомісії про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС, але водночас нагадало, що тепер окремі країни-члени мають ухвалити власні аналогічні рішення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Після рішення Єврокомісії українські COVID-сертифікати у "Дії" має визнати кожна країна ЄС
Це важливе рішення, яке відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів ЄС. Після цієї рекомендації окремі країни-члени ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв, щоб наші громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, могли комфортно подорожувати
Фото: з вільних джерел
Про це МЗС повідомило у Фейсбуці.
"Це важливе рішення, яке відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів ЄС. Після цієї рекомендації окремі країни-члени ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв, щоб наші громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, могли комфортно подорожувати", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У МЗС порадили для уникнення неприємних ситуацій на кордоні перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту на інтерактивній онлайн-мапі.
Як повідомлялося, Єврокомісія ухвалила рішення про те, що українські COVID-сертифікати почнуть приймати у країнах Європейського Союзу з 20 серпня. Аналогічні рішення ухвалено щодо Північної Македонії і Туреччини.
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