Після семи років напруги австралійський лідер їде до Китаю – CNN

Видання зазначає, що цей візит важливий на тлі спроб країн поновити відносини, які зайшли в глухий кут та загострились у 2020 році.

Вперше за сім років Китай відвідає австралійський чиновник топ-рівня - прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе має зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпінем.

Про це повідомляє CNN.

Під час візиту, який розпочнеться в суботу, він зустрінетьсяз китайським лідером Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном, а також зроблять зупинки в Пекіні та Шанхаї.

Видання зазначає, що цей візит важливий на тлі спроб країн поновити відносини, які зайшли в глухий кут та загострились у 2020 році. Лише останніми місяцями Австралія та Китай намагаються налагодити їх - за цим уважно спостерігає США, пише CNN, адже обидві країни відіграють важливу роль у Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

На тлі напружених відносин між США та Китаєм, Австралія розглядається Америкою як найважливіший союзник в Індо-Тихоокеанському регіоні. Так, США та Австралія планують посилити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні і відкрити спільний розвідувальний центр.