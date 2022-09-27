Після семимісячної перерви Uber відновив роботу у Харкові

Сервіс таксі Uber у вівторок, 27 вересня, оголосив про поновлення роботи у Харкові після початку війни Росії проти України.

Фото: afp.com

Про це розповідає прес-служба компанії, повідомляє "Економічна правда". Зазначається, що протягом першого місяця після поновлення роботи Uber на всі поїздки у місті діятиме 50% знижка. Працівникам підприємств критичної інфраструктури виділять 5000 промокодів на безкоштовні поїздки. Також компанія не братиме комісію за обслуговування, тобто 100% вартості поїздок отримуватимуть водії. "Ми віримо, що нещодавні досягнення у Харківській області будуть стимулювати все більше бізнесів та громадян повертатися до міста, щоб відновити його життя та економіку якнайшвидше. Ми раді бути частиною цього процесу, відновлюючи роботу Uber у Харкові, оскільки це сильний позитивний сигнал для бізнес-спільноти допомагати у відновленні України", – заявив регіональний генеральний менеджер Uber у Центральній та Східній Європі Марчин Мочирог. Uber працює у 18 містах України: Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Дніпро, Біла Церква, Тернопіль, Івано-Франківськ, Житомир, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Кременчук, Черкаси, Кропивницький, Ужгород та Харків.

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