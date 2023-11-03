Після скандалу з російськими пранкерами звільнився дипломатичний радник Мелоні – Reuters

Під час розмови з російськими пранкерами Мелоні заявила, що контрнаступ України йде “не так, як очікувалося”.

Після розмови з російськими пранкерами прем’єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні у відставку подав її дипломатичний радник Франческо Тало.

Про це пише Reuters.

"Це питання не було вирішено належним чином, ми всі шкодуємо, відповідальність за нього взяв на себе Франческо Тало", - сказала Мелоні.

Зазначимо, що під час розмови з російськими пранкерами Мелоні заявила, що контрнаступ України йде “не так, як очікувалося”. За її словами, тепер усі розуміють: "конфлікт може тривати багато років", якщо Захід не знайде рішення. Про це вона сказала пранкеру, який представився їй “африканським політиком”.

Нагадаємо, що в офісі Мелоні підтвердили, що її ввели в оману два російських пранкери – Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, відомі під загальним псевдонімом "Вован" і "Лексус".