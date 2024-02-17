Після смерті Навального Захід має стати жорсткішим до путіна – Politico

Західні лідери повинні більше ніколи не підживлювати віру путіна в те, що бути кримінальним авторитетом — це те ж саме, що бути главою держави.

путін скоїв ще одне огидне вбивство за місяць до того, як відбудуться фальсифікації, офіційно відомі як "вибори президента росії". Вибори в росії не є ані вільними, ані чесними. Будь-якому справжньому опоненту путіна заборонено балотуватися, якщо він не був ув'язнений, змушений виїхати або, як трагічно свідчить доля Навального, убитий.

Захід повинен припинити потурати цій шараді й оголосити ці вибори та їхній результат нелегітимними. Минулого разу, коли відбулися "президентські вибори в росії", реакцією Заходу були слабкість і умиротворення. Сподіваємся, він не повторить тих самих помилок.

Про це повідомляє Politico.

Ні для кого не стало несподіванкою, що вибори, які відбулися в березні 2018 року, дали звичний результат. путін отримав значну більшість — хоча й меншу, ніж у більш традиційних диктатурах, оскільки він з легкістю переміг кількох маріонеток з найбезглуздіших кінців російського політичного спектру. По суті, це була звичайна шарада, але те, що відрізнялося і вимагало більш жорсткої реакції з боку Заходу, полягало в тому, що путін також провів "вибори" на українській території, яку він насильно анексував, а саме в Криму.

Як же світ відреагував на це порушення суверенітету сусіда? Президент США Дональд Трамп зробив вітальний телефонний дзвінок, як і тодішній президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Франція і Німеччина уникали слова "вітаю", але побажали Путіну успіхів у наступні шість років на посаді президента.

Шість років потому, коли Путін розв'язав пекло в Україні, занурив світ у безлад, а тепер убив видатного опонента, як Захід відреагує цього разу?Наразі путін готовий змусити тимчасово окуповані частини України взяти участь у його заздалегідь визначеному переобранні. Більше того, російський лідер зараз розшукується Міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини, зокрема, за викрадення українських дітей. Вже тільки цих причин достатньо, щоб оголосити ці вибори і його правління — нелегітимними.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) мала правильну думку у жовтні 2023 року, визнавши "путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну" і "припинивши всі контакти з ним, за винятком гуманітарних контактів і в прагненні до миру". Є сумніви, що будь-який контакт з путіним може допомогти досягненню миру — тільки сильніша військова підтримка України зробить це.

путін фактично оголосив себе довічним диктатором. У 2020 році Дума росії — змінила конституцію країни, скасувавши обмеження на президентський термін. А у відповідь у резолюції Європейського парламенту 2021 року про напрямок політичних відносин між ЄС і росією чітко зазначено, що "ЄС повинен засудити будь-яку спробу президента путіна залишитися на посаді після закінчення його поточного й останнього президентського мандата 7 травня 2024 року на підставі конституційних поправок 2020 року, які парламент оцінив як "незаконно введені в дію"".

Настав час подивитися, що це означає на практиці. путін ніколи не піде з посади добровільно, а російський народ позбавлений будь-якої реальної альтернативи.

І після того, як путін "переможе" в березні, західні лідери не повинні більше потурати цій непристойності. Якщо їм доведеться розмовляти з путіним, то так, як перемовники, що звільняють заручників, розмовляють зі злочинцями, але вони не можуть надавати йому найменших ознак легітимності. Вони повинні нарешті показати, що їхні красиві слова про непорушність європейських кордонів варті паперу, на якому вони написані. Західні лідери повинні більше ніколи не підживлювати віру путіна в те, що бути кримінальним авторитетом — це те ж саме, що бути главою держави.

Оголошення режиму путіна нелегітимним також завдасть сильного удару по тих, хто ганебно продовжує вести бізнес з кремлем, незважаючи на санкції. Вони теж повинні знати, що їхні корупційні схеми з цим режимом нічого не варті.