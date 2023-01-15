Після страти британсько-іранського громадянина Британія викликала посла з Тегерану

Британія заявила в суботу, що тимчасово відкликає свого посла з Ірану після того, як ісламський режим стратив ірансько-британського громадянина за шпигунство

Іранські державні ЗМІ повідомили, що режим повісив Аліреза Акбарі, який обіймав різні керівні посади в іранських службах безпеки і військових установах, після того, як його звинуватили в шпигунстві на користь британського шпигунського агентства МІ-6, повідомляє FT

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак звинуватив Іран у "боягузливому вчинку" у своєму пості в Twitter і сказав, що він "шокований" стратою.

"Це був бездушний і боягузливий акт, здійснений варварським режимом, який не поважає права людини свого власного народу", - сказав він.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі написав у Твіттері, що "ми притягаємо режим до відповідальності". За його словами, Британія ввела санкції проти генерального прокурора Ірану, викликала представника Ірану в Лондоні і тимчасово відкликала представника Британії в Тегерані "для консультацій".

"Наша відповідь Ірану не обмежується сьогоднішнім днем. Ми розглядаємо подальші дії", - додав він.

Ескалація напруженості відбувається на тлі того, що відносини між Іраном і Заходом і без того складні; іранські офіційні особи звинувачують західні держави в розпалюванні багатомісячних протестів проти республіки.

Західні офіційні особи широко засудили придушення Тегераном протестів, які спалахнули у вересні, а також рішення режиму продати Москві озброєні безпілотники, які Росія використовує у своїй війні проти України.

За даними західних дипломатів, в Ірані заарештовано десятки європейських громадян - переважно французів і німців, частина з яких була затримана вже після початку протестів. Вважається, що це найбільша кількість західних громадян, коли-небудь затриманих в ісламській республіці.

Посли Великої Британії, Німеччини та Франції регулярно викликаються до МЗС Ірану через нібито втручання їхніх країн у внутрішні справи республіки.