Після теракту поліція Іспанії вдруге оточила та евакуювала посольство України

Сьогодні поліція Іспанії вдруге оточила та евакуювала посольство України в Мадриді. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко

Сьогодні поліція Іспанії вдруге оточила та евакуювала посольство України в Мадриді. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.

За словами Олега Ніколенка, в українське посольство в Іспанії надійшов закривавлений пакет.

"До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії", - зазначив він.

Також відомо, що до посольства України в Іспанії, куди цієї середи прибув конверт з піротехнічними матеріалами, поліція відправляє підкріплення. Оголошена тривога зірвала інтерв'ю посла. Станом на 15.50 поліція продовжує розширювати периметр безпеки навколо будівлі.

Нагадаємо, два дні тому у посольстві України в Іспанії, в Мадриді, стався вибух через невідомий конверт, що опинився у руках коменданта.

На сьогодні в Іспанії виявили шість конвертів із вибухівкою у різних місцях.