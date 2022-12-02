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ПОЛІТИКА

Після теракту поліція Іспанії вдруге оточила та евакуювала посольство України

02 грудня 2022, 16:29
Після теракту поліція Іспанії вдруге оточила та евакуювала посольство України
Фото: УНН
Сьогодні поліція Іспанії вдруге оточила та евакуювала посольство України в Мадриді. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко

Сьогодні поліція Іспанії вдруге оточила та евакуювала посольство України в Мадриді. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише  РБК-Україна.

За словами Олега Ніколенка, в українське посольство в Іспанії надійшов закривавлений пакет.

"До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії", - зазначив він.

Також відомо, що до посольства України в Іспанії, куди цієї середи прибув конверт з піротехнічними матеріалами, поліція відправляє підкріплення. Оголошена тривога зірвала інтерв'ю посла. Станом на 15.50 поліція продовжує розширювати периметр безпеки навколо будівлі.

Нагадаємо, два дні тому у посольстві України в Іспанії, в Мадриді, стався вибух через невідомий конверт, що опинився у руках коменданта.

На сьогодні в Іспанії виявили шість конвертів із вибухівкою у різних місцях.


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