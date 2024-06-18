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Після теракту в "Крокусі" ІДІЛ готував у москві другу атаку – ЗМІ

18 червня 2024, 16:11
Після теракту в
Фото: Укрінформ
Турецька розвідка допомогла кремлю запобігти нападу на торговельний центр.
Після нападу на підмосковний Crocus City Hall, який стався 22 березня, представники ІДІЛ готували у москві ще один терористичний акт.
 
Про це повідомила турецька газета "Hurriyet".
 
За даними журналістів, представники осередку ІДІЛ, який називається "Вілаят Хорасан", мали намір атакувати торговий центр.
 
"Терористична організація планувала другий напад після першого на концертний зал у москві. Вони збиралися здійснити його у переповненому торговому центрі. Турецька розвідка запобігла цій другій великій атаці, зв'язавшись з москвою", - сказано в публікації.
 
Зазначається, що угруповання відоме своїми "послідовними атаками".
 
"Воно виникло на сході Афганістану наприкінці 2014 року і вийшло на передній план своєю надзвичайною жорстокістю", - пише видання.
 
За даними ЗМІ, представники організації раніше нападали на готель в Афганістані, де зупинилися китайці, а в січні 2024 - на церкву Санта-Марія (Стамбул, Туреччина).
 
Газета пише, що після атаки на церкву Санта-Марія турецькі спецслужби тривалий час відстежували діяльність "Вілаят Хорасан". У ході слідчих дій було допитано багато людей, і стало відомо про планування другого нападу у рф.
 
"Ця ситуація була доведена до москви", - йдеться у статті.

 

КремльІДІЛвійна в Україніросія окупанти

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