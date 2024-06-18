Після теракту в "Крокусі" ІДІЛ готував у москві другу атаку – ЗМІ

Після нападу на підмосковний Crocus City Hall, який стався 22 березня, представники ІДІЛ готували у москві ще один терористичний акт.

За даними журналістів, представники осередку ІДІЛ, який називається "Вілаят Хорасан", мали намір атакувати торговий центр.

"Терористична організація планувала другий напад після першого на концертний зал у москві. Вони збиралися здійснити його у переповненому торговому центрі. Турецька розвідка запобігла цій другій великій атаці, зв'язавшись з москвою", - сказано в публікації.

Зазначається, що угруповання відоме своїми "послідовними атаками".

"Воно виникло на сході Афганістану наприкінці 2014 року і вийшло на передній план своєю надзвичайною жорстокістю", - пише видання.

За даними ЗМІ, представники організації раніше нападали на готель в Афганістані, де зупинилися китайці, а в січні 2024 - на церкву Санта-Марія (Стамбул, Туреччина).

Газета пише, що після атаки на церкву Санта-Марія турецькі спецслужби тривалий час відстежували діяльність "Вілаят Хорасан". У ході слідчих дій було допитано багато людей, і стало відомо про планування другого нападу у рф.

"Ця ситуація була доведена до москви", - йдеться у статті.