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ПОЛІТИКА

Після ударів росії по Покровську кількість поранених росла до 88 – ОВА

08 серпня 2023, 12:45
Після ударів росії по Покровську кількість поранених росла до 88 – ОВА
Джерело t.me/pavlokyrylenko_donoda
Здебільшого це цивільні, але не тільки.

У Покровську Донецької області, який напередодні обстріляли російські війська, число поранених зросло до 81.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Відомо про сім загиблих та 81 пораненого. Серед постраждалих 39 цивільних, серед яких двоє дітей - 2006 і 2012 року народження, 31 поліцейський, сім працівників ДСНС та четверо військових.

"Станом на 11:00 зафіксовані  пошкодження 12 багатоповерхівок, будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів", - додав Кириленко.

Як повідомили у Нацполіції, внаслідок удару поранено 31 поліцейського.

Також постраждали семеро рятувальників та загинув заступник начальника ГУ ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Серед постраждалих поліцейських - герой фільму "20 днів у Маріуполі". Режисер фільму Мстислав Чернов повідомив, що Володимир потрапив під повторний ракетний удар, коли допомагав людям після першого. 

Чернов додав, що поліцейський врятував йому життя в Маріуполі. Володимир був одним з тих, хто допомагав знімальній групі Associated Press висвітлювати війну в блокадному Маріуполі в березні 2022 року, і допоміг журналістам виїхати з міста.

У правоохоронця осколкові поранення, зараз він у лікарні. Володимира прооперували. 

Ввечері в понеділок, 7 серпня, росіяни двічі вдарили по центру Покровська. Перша ракета «Іскандер» прилетіла по житловому будинку о 19:15. А вже о 19:52 стався другий «прильот» на місце, де проходили рятувальні роботи. Ракети зруйнували та пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.

"О 19:15 відбувся перший ракетний удар. 19:52 відбувся другий удар. Є відпрацьований алгоритм не виїжджати на місце у залежності від категорії обстрілів - виїжджати через певний проміжок часу. Але у цьому випадку було влучання в житловий багатоквартирний будинок, де під завалами могли перебувати люди. Тому одразу ж і слідчо-оперативна група, і ДСНС, працівники військової адміністрації виїхали на місце для того, щоб проводити рятувальну операцію", розповів Кириленко.

війнаатакапокровськ

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