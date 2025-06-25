Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Після ударів США хакери, пов'язані з Іраном, атакували американські компанії

25 червня 2025, 19:10
Після ударів США хакери, пов'язані з Іраном, атакували американські компанії
Фото: Ukrinform
Під удар потрапили оборонні фірми та дотичні до нафтової галузі.

Хакери, які підтримують Тегеран, атакували банки, оборонних підрядників та компанії нафтової галузі США після ударів по іранських ядерних об'єктах.

Про це повідомляє AP.

Атаки поки що не спричинили значних збоїв у критичній інфраструктурі чи економіці США. Однак фахівці попереджають, що ситуація може змінитися у разі зриву перемир’я між Іраном і Ізраїлем або приєднання до атак незалежних хакерських груп.
 
Дві проксі-групи з пропалестинською риторикою повідомили про атаки на десятки американських компаній, зокрема, з авіаційного, банківського та енергетичного секторів.
 
За даними SITE Intelligence Group, хакери публікували звіти про свої атаки в Telegram і закликали інших долучатися. Атаки були переважно у форматі DDoS — масове перевантаження вебресурсів для виведення з ладу сайтів.
 
"З сьогоднішнього дня ми посилюємо атаки", — йдеться в заяві групи Mysterious Team.
 
Міністерство внутрішньої безпеки США у неділю оприлюднило бюлетень із попередженням про зростання іранської кіберзагрози. Агентство з кібербезпеки закликало операторів критичної інфраструктури — зокрема водогонів, трубопроводів та електростанцій — бути пильними.
СШАхакеривійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Пропагандистська гойдалка кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс
Політика
Пропагандистська гойдалка кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 червня 2025, 07:28
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 24 червня 2025, 14:00
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Політика
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 червня 2025, 07:22
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється