Атаки на російські НПЗ зупинили роботу 12% нафтопереробних потужностей країни – Bloomberg

Удари українських безпілотників призвели до зупинки роботи 3-ьох нафтопереробних заводів на території росії.

Це становить 12% її нафтопереробних потужностей, пише інформагентство Bloomberg.

"Три об'єкти, які впродовж останніх двох днів атакували українські безпілотники, забезпечували близько 12% нафтопереробних потужностей рф", - пише видання.

Bloomberg уточнює, що нафтопереробний завод в Рязані, приблизно за 200 км від столиці, один із тих, по котрих було завдано ударів, давав 17,1 млн тонн нафтопродуктів на рік, або близько 340 000 барелів на день.

Також рязанський НПЗ був основним постачальником моторного палива для столичних регіонів росії.

Нагадаємо, що останні атаки відбулись вчора зранку - дрони СБУ пролетіли 500 км і вдарили трьом великим НПЗ.