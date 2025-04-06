Після важкої хвороби Папа Римський вийшов на публіку у Ватикані

Папа Франциск був уперше присутній на месі на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди Дня хворих.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Понтифік з’явився на публіці уперше від часу своєї госпіталізації 14 лютого та повернення з лікарні до Ватикану.

Папа Франциск з’явився неочікувано, звернувшись до вірних зі словами подяки та благословивши всіх присутніх.