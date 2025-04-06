Після важкої хвороби Папа Римський вийшов на публіку у Ватикані
06 квітня 2025, 19:51
Фото: telegraf.com.ua
Він узяв участь у месі з нагоди Дня хворих
Папа Франциск був уперше присутній на месі на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди Дня хворих.
Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.
Понтифік з’явився на публіці уперше від часу своєї госпіталізації 14 лютого та повернення з лікарні до Ватикану.
Папа Франциск з’явився неочікувано, звернувшись до вірних зі словами подяки та благословивши всіх присутніх.
Як пише BBC, Франциск ненадовго з'явився на сцені в інвалідному кріслі, з дихальною трубкою під носом.
"Вітаю вас. Всім гарної неділі, велике спасибі", - сказав він, помахавши рукою присутнім.
Нагадаємо, що 88-річного понтифіка виписали з лікарні 23 березня, і тоді він уперше з'явився на публіці, щоб благословити вірян. У п'ятницю Ватикан повідомив про поліпшення стану здоров'я Франциска. Там деталізували, що стан Папи в тому, що стосується дихання, рухів і мови, дещо покращився