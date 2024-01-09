Після війни Україну відбудовуватимуть за рахунок росії – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна точно отримає від Заходу гроші на повоєнну відбудову із заморожених активів росії.
Про це Кулеба заявив El Pais.
Міністр наголосив: є "три елементи" заморожених активів, на які може розраховувати Україна. Це, зокрема:
- самі заморожені активи, яких "вистачить, щоб покрити 80% потреб України у відновленні";
- доходи від цих активів;
- податки ці доходи.
"Ми зможемо відбудувати школи, лікарні, інфраструктуру шляхом країни, що їх зруйнувала. Це відбудеться на 100%, питання в тому, в якому обсязі", – сказав Кулеба.
При цьому міністр визнав: отримання коштів займає певний час. А тому слід "побудувати комплексну систему, щоб вирішити юридичні питання та фінансові механізми".
"Це складний правовий, регуляторний та фінансовий інструмент. Але навіть якщо у когось є сумніви, це рішення доведеться ухвалити, тому що це найприродніше рішення з усіх можливих", – підсумував він.