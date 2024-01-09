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Після війни Україну відбудовуватимуть за рахунок росії – Кулеба

09 січня 2024, 12:51
Після війни Україну відбудовуватимуть за рахунок росії – Кулеба
Фото: Укрінформ
Кулеба стверджує, що перші гроші буде надано ще до закінчення повномасштабної війни.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна точно отримає від Заходу гроші на повоєнну відбудову із заморожених активів росії.  

Про це Кулеба заявив El Pais.

Міністр наголосив: є "три елементи" заморожених активів, на які може розраховувати Україна. Це, зокрема:

  • самі заморожені активи, яких "вистачить, щоб покрити 80% потреб України у відновленні";
  • доходи від цих активів;
  • податки ці доходи.

"Ми зможемо відбудувати школи, лікарні, інфраструктуру шляхом країни, що їх зруйнувала. Це відбудеться на 100%, питання в тому, в якому обсязі", – сказав Кулеба.

При цьому міністр визнав: отримання коштів займає певний час. А тому слід "побудувати комплексну систему, щоб вирішити юридичні питання та фінансові механізми".

"Це складний правовий, регуляторний та фінансовий інструмент. Але навіть якщо у когось є сумніви, це рішення доведеться ухвалити, тому що це найприродніше рішення з усіх можливих", – підсумував він.

 

Кулебавійна в Україніросія окупантиросійські активи

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