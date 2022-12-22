Після візиту до США Зеленський зустрівся з Дудою
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Анджеєм Дудою після візиту до США.
Про це глава Української держави повідомив у Telegram.
“Дорогою додому зустрівся з другом України – Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році”, - зазначив Зеленський.
"Дякую за незмінну й потужну підтримку", - додав він.
Як повідомили у прес-службі Офісу Президента України, президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни.