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ПОЛІТИКА

Після візиту до США Зеленський зустрівся з Дудою

22 грудня 2022, 18:47
Після візиту до США Зеленський зустрівся з Дудою
Зеленський & Дуда
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Анджеєм Дудою після візиту до США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Анджеєм Дудою після візиту до США. 

Про це глава Української держави повідомив у Telegram.

“Дорогою додому зустрівся з другом України – Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році”, - зазначив Зеленський.

"Дякую за незмінну й потужну підтримку", - додав він.

Як повідомили у прес-службі Офісу Президента України, президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни.


СШАПольщаУкраїнаДУДАзеленський

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