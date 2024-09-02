Після вибухів у Бєлгороді спалахнули пожежі

Очевидці заявляють, що горять будинки та машини.

Уранці 2 вересня в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. У місті згодом спалахнули пожежі.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Очевидці заявляють, що горять будинки та машини.

"Після вибухів над містом з'явився дим. Горять будинки і машини", - йдеться в повідомленні.

Влада рф традиційно заявила, що місто перебуває під атакою ЗСУ. Водночас неодноразово бєлгородці ставали жертвами власної ж армії.

Губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередньою інформацією, вчора було поранено вісім мирних жителів, із них двоє дітей.