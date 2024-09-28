Після загибелі очільника "Хезболли" верховного лідера Ірану сховали в надійне місце – Reuters

Ліванська "Хезболла" постійно користувалася підтримкою Ірану.

Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї перевели у місце з посиленими заходами безпеки. Це відбулося після підтвердження загибелі у Лівані після ізраїльського авіаудару ватажка терористичного угруповання “Хезболла” Хасана Насралли.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваних іранських посадовців.

За словами джерел, Хаманеї перебуває у безпечному місці на території Ірану під посиленою охороною.