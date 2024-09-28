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Після загибелі очільника "Хезболли" верховного лідера Ірану сховали в надійне місце – Reuters

28 вересня 2024, 16:51
Після загибелі очільника
Фото: DW
Ліванська "Хезболла" постійно користувалася підтримкою Ірану.
Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї перевели у місце з посиленими заходами безпеки. Це відбулося після підтвердження загибелі у Лівані після ізраїльського авіаудару ватажка терористичного угруповання “Хезболла” Хасана Насралли. 
 
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваних іранських посадовців.
 
За словами джерел, Хаманеї перебуває у безпечному місці на території Ірану під посиленою охороною.
 
При цьому верховний лідер Ірану у суботу, 28 вересня, закликав мусульман “підтримати народ Лівану та горду “Хезболлу” всіма засобами, які вони мають, і допомогти їм у протистоянні” з Ізраїлем.
 
"Долю цього регіону визначатимуть сили опору з "Хезболлою" на передовій", - цитують заяву Хаменеї державні іранські ЗМІ.
 
Ліванська “Хезболла” постійно користувалася підтримкою Ірану так само, як інші антиізраїльські угруповання в регіоні.

 

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