Після захоплення Авдіївки росіяни просуваються далі – ISW

У районі тривають позиційні бої.

російська окупаційна армія нещодавно просунулася на захід та північний захід від Авдіївки на Донеччині. Загарбники продовжили свій наступ у цьому районі 28 лютого.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Відео з геолокацією за 28 лютого показує, що війська рф нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки, яка розташована на захід від Авдіївки. Крім того, геолокація за 27 лютого показує, що росіяни також просунулися в районі буреломів на південь від Степового, що на північному заході від Авдіївки.

Протягом минулої доби позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки - в районі Новобахмутівки, Степового та Бердичів; на захід від Авдіївки - біля Орлівки та Тоненького; на південний захід від Авдіївки - в районі Первомайського та Невельського.

Тим часом в ЗСУ, наголошують в ISW, зауважують, що українські сили стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Крім того, представник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий заявив, що Сили оборони вирішили встановити лінію оборони вздовж лінії Тоненьке-Орлівка-Бердичі, де місцевість та кілька водоймищ сприятливі для оборонних операцій.