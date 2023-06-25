Після заколоту "Вагнера" є занепокоєння щодо ЗАЕС — Bloomberg

Нездатний перемогти і раптово вразливий вдома, путін може вирішити повністю знищити Україну за допомогою пожеж, повені чи радіації.

Щоб зрозуміти небезпеку цього моменту, спробуйте уявити собі дві картинки одночасно. З одного боку у самій росії Євгеній Прігожин, який очолює найманців "Вагнера", намагається здійснити путч проти кремля. Він каже, що путч не спрямований безпосередньо проти його колишнього покровителя владіміра путіна, але той все одно оголосив його зрадником і пообіцяв суворе покарання.

Про це в статті для Bloomberg пише колишній головний редактор Handelsblatt Global Андреас Клутх, зауважуючи, що навряд чи росіяни чіпляли б вибухівку до чогось, що не збираються підірвати.

З іншого боку в Україні президент Володимир Зеленський щойно попередив, що росіяни, схоже, виношують ще один акт масового тероризму і цього разу він пов'язаний з радіаційною катастрофою. Минулого тижня голова української розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни замінували систему охолодження Запорізької АЕС, яку захопили одразу після нападу на Україну минулого року і відтоді утримують.

З літа минулого року МАГАТЕ і весь світ занепокоєні можливістю виникнення ще однією радіаційною катастрофою в дусі Чорнобиля. Така катастрофа може статися випадково, тому що російські військові стріляють звідти, а українці стріляють у відповідь. Або ж вона може статися навмисно, якщо, скажімо, росіяни будуть змушені відступити і вирішать зробити втрачену територію недоступною для України, забруднивши її.

"Дедалі більші масштаби російських звірств свідчать про те, що путін відчуває, що він або програє у війні, або не може її у ній перемогти. Заколот Прігожина примножить паніку путіна. Він може знову піти на ескалацію, можливо, у відчайдушній спробі змінити наратив перед відступом. Існує термін для позначення такої форми війни: тактика випаленої землі", - пише автор.

Цього разу путін - імперіалістичний загарбник, який розпочав неспровокований напад лише для того, щоб зрозуміти, що він не може підкорити націю-жертву грубою силою. Здається, він реагує на тим, що влаштовує ще більший геноцид, викрадаючи і депортуючи українських дітей і роблячи більшу частину України непридатною для життя, незалежно від того, хто переможе у війні.

А тепер путіну кинув виклик ще й Прігожин - "безжальний і амбітний російський Рембо", який очолює загартованих у боях найманців. Багато з цих «солдатів удачі" Прігожин завербував у в’язницях. Автор впевнений, що після вчинку ватажка "Вагнера" путін стане ще більш параноїдальним.