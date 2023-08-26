Після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно

Судно перебувало в українському порту з початку повномасштабного вторгнення рф.

З порту Одеси у суботу, 26 серпня, вийшов балкер PRIMUS.



Про це повідомляє керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Як зазначає Клименко, судно йде в порт Варна у Болгарії. Ймовірний час прибуття - 27 серпня.

Балкер PRIMUS став другим судном, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової угоди". Він прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року.

Виводить балкер з Одеського порту лоцманський катер PB LOTSMAN MAZHARA.