Після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно
З порту Одеси у суботу, 26 серпня, вийшов балкер PRIMUS.
Про це повідомляє керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко.
Як зазначає Клименко, судно йде в порт Варна у Болгарії. Ймовірний час прибуття - 27 серпня.
Балкер PRIMUS став другим судном, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової угоди". Він прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року.
Виводить балкер з Одеського порту лоцманський катер PB LOTSMAN MAZHARA.