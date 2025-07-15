Пісторіус домовляється зі США про дві системи Patriot для України

Однак поставка може затягнутися.

Німеччина підтримає Україну і передасть ще дві системи Patriot, аби українці могли почуватися захищеними під час масованих ракетних обстрілів рф.

Про це Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус написав в мережі Х (Twitter).

"Рішення щодо двох систем Patriot для України буде прийнято протягом кількох днів або тижнів, однак фактична поставка першої системи займе кілька місяців", - зазначив він.

Найближчими днями може з’явитися офіційне рішення щодо передачі Києву ще двох ЗРК Patriot для захисту українського неба від терору рф.

Ще вчора, 14 липня, глава оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус прибув до Вашингтона, а сьогодні планує обговорити це питання зі своїм колегою Пітом Гегсетом.

Їх зустріч мала відбутись пізно ввечері понеділка за місцевим часом.

Також відомо, що Пісторіус не пробуде в США і добу, адже сьогодні має повернутись до Берліна.

Нагадаємо, що у Німеччини були 12 систем Patriot, з яких 3 було надано Києву, а 2 знаходяться в Польщі, ще одна постійно перебуває на техобслуговуванні чи навчаннях.