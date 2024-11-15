Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Пісторіус: Німеччина повинна захистити себе від загроз з боку росії

15 листопада 2024, 14:31
Пісторіус: Німеччина повинна захистити себе від загроз з боку росії
І для цього є дві причини.

Голова німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що ФРН повинна посилити свою роль в обороні ЄС, аби російський диктатор владімір путін не сприймав її як недостатньо захищену. Він додав, що це необхідно також у випадку, якщо США приділятимуть менше уваги Європі.

Про це пише Reuters.

"Не має сенсу дати президенту росії владіміру путіну уявити Німеччину країною, яка не має боргів, але менш здатна захистити себе", — сказав німецький міністр, пояснивши, що в країні доведеться внести деякі зміни до політики стримування державного боргу. 

Він зауважив, що уряд зробить все необхідне, аби парламент схвалив держбюджет на рік до лютого 2025-го, коли у ФРН заплановані парламентські вибори.

Німеччинаоборонаросія загрозаБорис Пісторіус

Останні матеріали

Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Політика
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 13:51
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цзіньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 09:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється