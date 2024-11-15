Пісторіус: Німеччина повинна захистити себе від загроз з боку росії

І для цього є дві причини.

Голова німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що ФРН повинна посилити свою роль в обороні ЄС, аби російський диктатор владімір путін не сприймав її як недостатньо захищену. Він додав, що це необхідно також у випадку, якщо США приділятимуть менше уваги Європі.

Про це пише Reuters.

"Не має сенсу дати президенту росії владіміру путіну уявити Німеччину країною, яка не має боргів, але менш здатна захистити себе", — сказав німецький міністр, пояснивши, що в країні доведеться внести деякі зміни до політики стримування державного боргу.

Він зауважив, що уряд зробить все необхідне, аби парламент схвалив держбюджет на рік до лютого 2025-го, коли у ФРН заплановані парламентські вибори.