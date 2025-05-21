Пісторіус розкритикував Трампа за слабку позицію на переговорах з путіним

Пісторус заявив, що Трамп припустився помилок у своїх переговорах з росією.

Міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що президент США Дональд Трамп недостатньо проявив свій вплив на переговорах з російським диктатором владіміром путіним.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

Пісторус заявив, що Трамп припустився помилок у своїх переговорах з росією. Німецький міністр, зазначив, що президент США виключив перспективу вступу України до НАТО як основу для переговорів.

Втім Пісторус переконаний, що Трамп дійде до усвідомлення того, що путіна не можна переконати лише особистими розмовами.

Міністр оборони назвав нові санкції Європейського Союзу проти росії кроком у правильному напрямку. Він закликав до значного посилення тиску на москву, зокрема з боку США. Пісторіус також повторив, що путін все ще виграє час і насправді не зацікавлений у припиненні вогню.

20 травня сайт Axios з посиланням на обізнані джерела повідомив, що Дональд Трамп після розмови з путіним провів телефонну конференцію з європейськими лідерами й інформація, озвучена ним, викликала «спантеличене мовчання», адже присутні хотіли почути, що путін погодився на припинення вогню або, що США запровадять антиросійські санкції за відмову.

Однак замість цього Трамп оголосив, що російський диктатор погодився на переговори й наголосив, що США не братимуть у них участі.

За даними ЗМІ, Трамп заявив президенту Володимиру Зеленському та іншим лідерам країн Європи, що росія та Україна повинні самі знайти рішення щодо закінчення війни.