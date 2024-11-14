Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пісторіус виграє у Шольца і Мерца в перегонах за місце канцлера

14 листопада 2024, 14:55
Пісторіус виграє у Шольца і Мерца в перегонах за місце канцлера
39% виборців готові проголосувати за нього.

Наразі Борис Пісторіус обіймає посаду міністра оборони Німеччини і в останньому опитуванні він обійшов за рівнем підтримки на посаду канцлера не тільки чинного очільника уряду Олафа Шольца, а й лідера опозиції Фрідріха Мерца.

Такі дані опитування від інституту Forsa наводить Bild.

Опитування показало, що 39% респондентів хотіли б бачити Пісторіуса канцлером, лідера опозиційного ХДС Мерца – 25%.

Він є фаворитом навіть серед прихильників ХДС/ХСС  і має 22%.

Серед прихильників Соціал-демократичної партії Німеччини 58% опитаних хотіли б бачити кандидатом у канцлери чинного міністра оборони, тоді як Шольца підтримують 30%.

Лише 13% усіх виборців вважають, що Шольц також має бути кандидатом на посаду канцлера від своєї партії на майбутніх виборах.

Також опитування показує, що якщо Пісторіус може набрати очки і в політично-консервативному таборі, то Мерц не має шансів у лівому спектрі: тільки 2% прихильників СДПН і "Зелених" обрали б Мерца у потенційному протистоянні з Пісторіусом.

 
НімеччинаканцлерБорис Пісторіус

Останні матеріали

Ситуація погіршиться перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється