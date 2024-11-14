Пісторіус виграє у Шольца і Мерца в перегонах за місце канцлера

39% виборців готові проголосувати за нього.

Наразі Борис Пісторіус обіймає посаду міністра оборони Німеччини і в останньому опитуванні він обійшов за рівнем підтримки на посаду канцлера не тільки чинного очільника уряду Олафа Шольца, а й лідера опозиції Фрідріха Мерца.

Такі дані опитування від інституту Forsa наводить Bild.

Опитування показало, що 39% респондентів хотіли б бачити Пісторіуса канцлером, лідера опозиційного ХДС Мерца – 25%.

Він є фаворитом навіть серед прихильників ХДС/ХСС і має 22%.

Серед прихильників Соціал-демократичної партії Німеччини 58% опитаних хотіли б бачити кандидатом у канцлери чинного міністра оборони, тоді як Шольца підтримують 30%.

Лише 13% усіх виборців вважають, що Шольц також має бути кандидатом на посаду канцлера від своєї партії на майбутніх виборах.

Також опитування показує, що якщо Пісторіус може набрати очки і в політично-консервативному таборі, то Мерц не має шансів у лівому спектрі: тільки 2% прихильників СДПН і "Зелених" обрали б Мерца у потенційному протистоянні з Пісторіусом.