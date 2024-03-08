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ПОЛІТИКА

Пісторіус закликає припинити дебати про введення іноземних військ в Україну

08 березня 2024, 15:19
Пісторіус закликає припинити дебати про введення іноземних військ в Україну
Німецький міністр заявив, що "пора зупинитись".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав припинити дискусію про можливе розміщення сухопутних військ західних країн в Україні.

Про це пише Welt.

"Ніхто насправді не хоче ступати ногою на землю України, зараз про це йде дискусія, тому ми повинні зупинитись на цьому етапі", – сказав він у п’ятницю під час візиту до Гельсінкі, коментуючи заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен висловився так само критично, зазначивши, що  "ніхто зараз не підтримує цю ідею".

"Але всі підтримують ідею більшої підтримку у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і саме на цьому ми зараз повинні зосередитися", - додав він.

Пісторіус також згадав про дебати навколо поставок  Україні крилатих ракет Taurus, заявивши, що «ракети великої дальності не вирішать цю війну».

"У нас є проблема з виробничими потужностями для артилерії, особливо боєприпасів, для систем протиповітряної оборони, для ракет Patriot і IRIS-T. Ми повинні зробити все можливе по всьому світу, щоб збирати, купувати та виробляти все, що в наших силах, щоб якомога більше підтримувати Україну", — сказав Пісторіус про дефіцит боєприпасів в Україні.

Нагадаємо, за підсумками лютневої зустрічі щодо підтримки України Макрон припустив, що країни НАТО та Євросоюзу все ж можуть відправити в Україну свої війська у майбутньому. При цьому він попередив, що зараз консенсусу щодо цього серед союзників немає.

ПісторіусНАТОвійна

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