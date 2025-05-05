Пісторіус знову очолить Міноборони Німеччини

Однак в цілому Борис Пісторіус виступає за допомогу Україні.

У новому німецькому уряді міністром оборони залишиться Борис Пісторіус.

Про це повідомляє Spiegel.

У виданні зазначили, що в Соціал-демократичній партії ФРН є люди, які б більше воліли б бачити його кандидатом на посаду канцлера, а не Олафа Шольца.

Водночас багато хто в лівій частині партії, зазначає Spiegel, критично ставиться до Пісторіуса. Їх турбує, коли він говорить про те, що Німеччина повинна бути «готовою до війни», або коли він відкритіший за партію загалом до повернення обов'язкової військової служби.

Вказано, що його ресурс – популярність. Але для того, аби її зберегти, Пісторіусу доведеться виконувати обіцянки. Він багато чого ініціював під час своєї першої каденції. Зокрема, політик наказав закупити нові танки, винищувачі та безпілотники, вирішив відправити до Литви бойову бригаду. Водночас якщо щось не виходить, Пісторіус більше не може посилатися на брак грошей як на виправдання. Адже витрати на оборону тепер не підпадають під дію боргового гальма.