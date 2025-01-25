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Піт Хегсет офіційно став міністром оборони США

25 січня 2025, 10:57
Піт Хегсет офіційно став міністром оборони США
Фото: EPA/UPG
Сенат США затвердив Гегсета на посаду глави Пентагону
Пентагон отримав нового очільника. Сенат США затвердив одну з найскандальніших кандидатур у списку команди президента Дональда Трампа, погодившись на те, щоб міністерство оборони очолив колишній телеведучий Піт Хегсет.
 
Про це пише BBC.
 
Під час голосування за нового главу оборонного відомства стався доволі рідкісний для американської політики випадок, коли "за" та "проти" висловилися однакова кількість сенаторів. До Лайзи Мурковські та С'юзан Коллінз, які відмовилися підтримати Хегсета ще на етапі процедурного голосування, приєднався колишній лідер "червоної" більшості Мітч Макконелл. 
 
За "рахунку" 50-50, згідно з конституцією, вирішальний голос належить віцепрезиденту, який виступає в ролі голови Сенату. Джей Ді Венс, зрозуміло, був за Хегсета, тож той відтепер офіційно є міністром оборони США.
 
Як пише CNN,  віцепрезидент приведе Гегсета до присяги як міністра оборони вранці 25 січня в Білому домі.
 
Гегсет пообіцяв перебудувати департамент та оптимізувати його бюрократію. Виступаючи під час слухань щодо затвердження його кандидатури, Гегсет сказав законодавцям, що він хотів би відновити "культуру воїна" в Пентагоні.
 
"Ми щойно дізналися, що в нас чудовий міністр оборони. Ми дуже тішимося щодо цього і цінуємо голоси кожного", – сказав Трамп журналістам.

 

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