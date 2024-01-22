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Пів сотні країн засудили лицемірство росії, яка скликала Радбез ООН

22 січня 2024, 19:57
Пів сотні країн засудили лицемірство росії, яка скликала Радбез ООН
Фото: Укрінформ
Заяву для преси зачитав постпред України при ООН Сергій Кислиця у присутності представників країн, що її підтримали.
Близько пів сотні країни ООН виступили із заявою, у якій вказали на лицемірство російської Федерації, яка скликала чергове засідання Ради безпеки ООН для критики законних поставок зброї в Україну.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, 

"Сьогоднішнє засідання є ще однією спробою російської федерації відвернути увагу від своєї агресивної війни проти України та посиленої кампанії систематичних повітряних ударів, які вбивають мирних жителів та руйнують критично важливу інфраструктуру", – зазначили автори документа.

У той час як Україна намагається захистити своє цивільне населення, російська федерація вбиває український народ зброєю, закупленою в інших країнах, ідеться в заяві.

Її автори засуджують військову підтримку агресивної війни росії, у тому числі з боку Ірану, білорусі та КНДР, і закликають "усі країни не надавати зброю та військову техніку, в тому числі ракети та безпілотники, або іншу підтримку агресивній війні росії".

Вони вказують на порушення росією та КНДР ембарго ООН щодо постачання зброї, ухвалене низкою резолюцій Ради безпеки.

Крім того, є чіткі докази незаконної передачі Іраном ударних безпілотних літальних апаратів російській федерації, коли діяли обмеження, що забороняють такі передачі відповідно до резолюції Ради безпеки, йдеться в документі.

Автори закликали держави ООН, "включно з російською федерацією", повністю виконати відповідні резолюції Ради безпеки.

"Ми повинні забезпечити відповідальність за серйозні злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, а також забезпечити правосуддя для всіх жертв і запобігти майбутнім злочинам", – зазначили вони.

Заяву підписали, зокрема, країни Євросоюзу, Австралія, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Молдова, Маршаллові острови, Південна Корея, Сполучені Штати.

 

Радбез ООНвійна в Україніросія окупанти

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