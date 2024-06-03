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CУСПІЛЬСТВО

Південь Німеччини страждає від сильних повеней. Кількість жертв зросла

03 червня 2024, 14:51
Південь Німеччини страждає від сильних повеней. Кількість жертв зросла
Фото: з вільного доступу
Найбільше постраждали Баварія та Баден-Вюртемберг.

У понеділок кількість жертв повеней на півдні Німеччини зросла до двох осіб після того, як знайшли тіло зниклої жінки.

Про це пише суспільне мовлення Німеччини.

Особливо складною є ситуація в басейні Дунаю, а два водосховища в землі Баден-Вюртемберг досягли максимальних рівнів. Під загрозою затоплення опинилась низка міст, де оголосили надзвичайну ситуацію та евакуйовують мешканців. У Баварії на річці Ільм, притоці Дунаю, у трьох місцях прорвало греблю.

Рятувальні служби Німеччини зазначають, що ситуація на Дунаї погіршуватиметься протягом доби. Найвищий четвертий рівень небезпеки вже  досягнуто на відрізку від Регенсбурга до Штраубінга, а в Пассау вода може досягти максимуму ввечері понеділка. За даними баварської служби розвідки повеней, Дунай вже досяг четвертого рівня небезпеки поблизу Вільсгофена в районі Пассау та Деггендорфа.

На разі відомо про двох загиблих внаслідок стихії. Так, у Пфаффенхофені в неділю ввечері затонув рятувальник  - його човен перекинувся і він впав у воду. Ще одну затонулу жінку знайшли у будинку в Шробенхаузені. Ще один пожежник  залишається зниклим безвісти.

Через паводок місцями паралізований залізничний рух у південній Німеччині. Deutsche Bahn уночі попросив пасажирів не подорожувати до постраждалих від повені районів у Баварії та Баден-Вюртемберзі та відкласти несуттєві поїздки.

Також підтоплено деякі автошляхи. Так, у Донауверті в Швабії один із двох головних мостів закритий для руху транспрту.

На разі Німецька метеорологічна служба скасувала всі попередні попередження про зливи, однак в деяких районах все ще прогнозують сильні дощі, зокрема в регіонах південніше Дунаю.

Також синоптики попереджають, що до вечора шторми можуть поступово поширитися до Високого Рейну та північних передгір’їв Альп.

Німеччинапаводок

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