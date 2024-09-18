Південь Німеччини заполонили середземноморські мурахи, які перегризають дроти – Bild

За словами експертів, комахи не передають хвороби.

На півдні Німеччини сталася навала середземноморських мурах, які перегризають дроти електрокабелів та інтернету.

Мурахи Tapinoma magnum від 2 до 3 мм завдовжки і вони прийшли на південь Німеччини через Швейцарію із Середземномор'я. Інвазивний вид швидко поширюється: першим їх зустріло прикордонне місто Леррах, потім Кель, Гейдельберг і Карлсруе, а тепер і Штутгарт. Комахи гризуть дроти електрокабелів та інтернету, призводячи до перебоїв з енергопостачанням і зв'язком.

За словами експертів, комахи не передають хвороби. Але, можливо, вони можуть викликати в декого короткочасну алергію та психологічний стрес. У Келе мурахи проникають у будинки та руйнують садові паркани. Вони також створили гігантську колонію з мільйонів особин на дитячому майданчику, його довелося закрити.