Південна Африка підтримує китайсько-бразильський план врегулювання війни в Україні

Південна Африка підтримує запропонований Китаєм і Бразилією консенсус з шести пунктів для врегулювання конфлікту в Україні.

Південноафриканська республіка (ПАР) підтримує "мирний план" з врегулювання російсько-української війни, що запропонували Китай і Бразилія.

Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса за підсумками зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє CCTV.

За його словами, Південна Африка підтримує запропонований Китаєм і Бразилією консенсус з шести пунктів для врегулювання конфлікту в Україні.

"Між Китаєм і ПАР встановлено високий рівень політичної довіри. Між країнами існує глибока традиційна дружба. Наші позиції та цілі з багатьох питань збігаються", - сказав Рамафоса.

Очільник ПАР перебуває з офіційним візитом у Китаї. Там він планує взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, що відбудеться з 4 по 6 вересня.

В червні цього року у Швейцарії відбувся саміт миру з імплементації "формули миру" президента України Володимира Зеленського.