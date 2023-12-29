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ПОЛІТИКА

Південна Африка вимагає від Міжнародного суду ООН визнати, що Ізраїль вчиняє геноцид

29 грудня 2023, 21:56
Південна Африка вимагає від Міжнародного суду ООН визнати, що Ізраїль вчиняє геноцид
Джерело: mapme.club
Раніше в Південно-Африканській Республіці порівнювали сучасне становище палестинців із становищем чорношкірих людей за часів апартеїду.

Південно-Африканська Республіка попросила Міжнародний суд визнати, що Ізраїль під час війни в секторі Гази порушує Конвенцію ООН про заборону геноциду.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця законодавці ПАР проголосували за закриття ізраїльського посольства в Преторії та призупинення всіх дипломатичних відносин — доки не буде досягнуто домовленості про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас.

У заяві Департаменту міжнародних відносин і співробітництва Південно-Африканської Республіки (DIRCO) уряд заявив, що заяву проти Ізраїлю подали 29 грудня.

У ній йдеться, що ПАР звернулася до Міжнародного суду з проханням оголосити "в терміновому порядку, що Ізраїль порушує свої зобов’язання за Конвенцією про геноцид, повинен негайно припинити всі дії та заходи, що порушують ці зобов’язання, і вжити низку відповідних заходів".

Раніше в Південно-Африканській Республіці порівнювали сучасне становище палестинців із становищем чорношкірих людей за часів апартеїду. Ізраїль категорично заперечує таке порівняння.

Міжнародний суд ООН створили країни-члени ООН, а суддів обрали на першому засіданні Генасамблеї. Суд має вирішувати спори між державами щодо міжнародних договорів, які вони підписали, а також щодо зобовʼязань за цими договорами і конвенціями. Також суд може тлумачити ці договори і конвенції. Рішення цього суду обовʼязкові для виконання.

7 жовтня 2023 року бойовики руху Хамас напали на південь Ізраїлю і вбили майже 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 240 людей вони захопили в заручники і вивезли у сектор Гази. 

ООНПАРХамас: Ізраїль

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