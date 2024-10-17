Південна Корея – офіційний ворог. КНДР змінила Конституцію

Відносини КНДР та Південної Кореї вступили у максимально напружену фазу

Конституцію КНДР змінено, тепер вона визначає Південну Корею як ворожу державу.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Це неминучий і законний захід, який вжито відповідно до вимог конституції КНДР, яка чітко визначає Республіку Корея як ворожу державу", – сказано в повідомленні, присвяченому підриву міжкорейських доріг.

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна продовжить заходи щодо постійного зміцнення закритого південного кордону.

Нагадаємо, 15 жовтня Північна Корея підірвала ділянки міжкорейських доріг і залізничних ліній на своєму боці. Про це заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Сеул заявив, що знав про плани КНДР та що Південна Корея не піддасться на провокацію і дасть рішучу відповідь.