Південна Корея дозволила Польщі постачати в Україну гаубиці Krab – Reuters

Бюро контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу гаубиць.

Офіційний Сеул дав добро на постачання Польщею Силам оборони України самохідних артилерійських установок Krab із південнокорейськими деталями.

Про це з посиланням на представника Міноборони в Сеулі повідомило агентство Reuters.

Таким чином, є перше підтвердження, що Південна Корея офіційно схвалила, хай і опосередковано, постачати Україні компоненти озброєнь для війни проти країни-терориста росії.

За словами директора європейсько-азійського підрозділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хен Чхоля, Бюро технічного контролю Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA) "розглянуло та схвалило передання" у 2022 році.

"Ми розглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA... потім вирішили видати ліцензію на експорт до Польщі", – сказав він Reuters.

За час тотальної війни росії проти України Варшава у травні передала ЗСУ 18 "Крабів", і ще дві країни зробили замовлення на десятки САУ.