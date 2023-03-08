Південна Корея дозволила Польщі постачати в Україну гаубиці Krab – Reuters
Офіційний Сеул дав добро на постачання Польщею Силам оборони України самохідних артилерійських установок Krab із південнокорейськими деталями.
Про це з посиланням на представника Міноборони в Сеулі повідомило агентство Reuters.
Таким чином, є перше підтвердження, що Південна Корея офіційно схвалила, хай і опосередковано, постачати Україні компоненти озброєнь для війни проти країни-терориста росії.
За словами директора європейсько-азійського підрозділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хен Чхоля, Бюро технічного контролю Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA) "розглянуло та схвалило передання" у 2022 році.
"Ми розглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA... потім вирішили видати ліцензію на експорт до Польщі", – сказав він Reuters.
За час тотальної війни росії проти України Варшава у травні передала ЗСУ 18 "Крабів", і ще дві країни зробили замовлення на десятки САУ.